Cancelo emotional: "Ich erinnere mich an den letzten Schrei meiner Mutter"

Philipp Heinemann 13.06.2026 • 16:46 Uhr Joao Cancelo hat als junger Mann einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Der einstige Spieler des FC Bayern erinnert sich kurz vor der WM zurück.

Der portugiesische Nationalspieler Joao Cancelo hat kurz vor dem ersten Spiel bei der WM 2026 über einen schweren Schicksalsschlag aus seiner Vergangenheit gesprochen.

In einem Interview mit dem TV-Sender SIC blickte der ehemalige Spieler des FC Bayern auf den Autounfall zurück, bei dem seine Mutter ums Leben gekommen war.

„Es waren Millisekunden, die mein Leben für immer verändert haben. An einiges erinnere ich mich noch“, sagte Cancelo über die Tragödie, die sich im Januar 2013 abgespielt hatte: „Ich erinnere mich an den letzten Schrei meiner Mutter. Ich erinnere mich daran, wie mein Bruder weinte, noch ein Kind, acht Jahre alt.“

Cancelo versuchte, seine Mutter zu retten

Die Familie hatte sich damals auf dem Weg nach Hause befunden, nachdem sie Cancelos Vater am Flughafen von Lissabon abgesetzt hatte.

„Ich habe versucht, das Auto anzuheben, um meine Mutter darunter hervorzuziehen, aber ich konnte es nicht, ich konnte es einfach nicht“, schilderte der heute 32-Jährige: „Es war stockdunkel, wir befanden uns im Wald, an der A2, am Abhang. Ich habe versucht, [das Auto] mit aller Kraft anzuheben, aber ich konnte es nicht – ein Auto anzuheben ist völlig unmöglich.“