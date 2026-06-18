Krankenhaus! Brasilien bangt um Weltmeistertrainer

SID 18.06.2026 • 06:19 Uhr Sorgen in Brasilien: Der WM-Held von 1994, Carlos Alberto Parreira, muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Brasiliens Fußball sorgt sich um WM-Ikone Carlos Alberto Parreira. Der frühere Weltmeister-Coach wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Rio de Janeiro eingeliefert. Der 83-Jährige, der 1994 mit der Selecao bei der WM in den USA triumphiert hatte, kämpft seit knapp drei Jahren gegen das Hodgkin-Lymphom, einen bösartigen Tumor des Lymphsystems.

Schon vor dreieinhalb Jahren bangte die Fußballwelt während eines WM-Turniers um einen Brasilianer. Der damals 82 Jahre alte Pele verstarb seinerzeit nur wenige Tage nach dem WM-Finale in Katar an Organversagen als Folge eines fortgeschrittenen Darmkrebses.

Keine genauen Angaben zu Parreira

Zum Gesundheitszustand Parreiras wollte das Hospital Samaritano Barra zunächst „zum Schutz der Privatsphäre“ keine näheren Angaben machen. Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen hatte im Januar 2024 über den Verband CBF seine Erkrankung publik gemacht, nachdem er sich bereits vier Monate lang Chemotherapie unterzogen hate.