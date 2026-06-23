Im strömenden Regen: DFB-Team startet Ecuador-Vorbereitung

SID 23.06.2026 • 17:12 Uhr Am Donnerstag tritt die Mannschaft von Julian Nagelsmann zum Gruppenfinale an.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Auszug der Familien aus dem DFB-Quartier die Vorbereitung auf das WM-Gruppenfinale gegen Ecuador aufgenommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte am Dienstag zum Training im Spry Soccer Stadium von Winston-Salem die verbliebenen 25 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz.

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck steht aufgrund seiner schweren Innenbandverletzung nicht mehr zur Verfügung, bleibt aber vorerst beim Team. Zu Beginn der Einheit regnete es in Strömen.

Sportlich ist das Spiel am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford von nicht ganz so großer Bedeutung. Die DFB-Auswahl hat sich durch ihre Siege gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) bereits als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifiziert.

Daher dürfte Nagelsmann den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Eine Totalrotation wird es aber nicht geben. „Wir müssen für die nächsten Aufgaben im Rhythmus bleiben“, sagte der Bundestrainer und kündigte daher einen „Mix“ an. Bisher kamen 18 Spieler des Kaders bei der WM zum Einsatz.