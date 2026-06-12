Infantino spottet über Italien

SID 12.06.2026 • 21:28 Uhr Im Zuge der Debatte um ein noch größeres Turnier 2030 witzelt FIFA-Präsident Gianni Infantino über Italiens WM-Durststrecke.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Diskussion um eine erneute Vergrößerung der WM 2030 mit einem Seitenhieb an Italien kommentiert.

„Vielleicht qualifiziert sich Italien bei 64 Teams. Oder wir könnten sogar auf 208 Mannschaften gehen“, sagte Infantino am Donnerstag gegenüber dem brasilianischen Digital-Sender CazeTV vor dem WM-Eröffnungsspiel.

Der viermalige Weltmeister Italien hatte sich weder für Russland 2018 noch für Katar 2022 qualifiziert und verpasst nun auch das Turnier in Nordamerika.

Italiens Sportminister reagiert

Den italienischen Sportminister Andrea Abodi ließen die Äußerungen Infantions, dessen Eltern aus Italien stammen, „perplex“ zurück. „Angesichts der großen Distanz zwischen Italien und Mexiko spreche ich lieber telefonisch mit ihm, um das zu verstehen“, sagte Abodi.

Die Debatte um ein Turnier mit noch mehr Teilnehmern ist nicht neu. Unterstützt wird der Vorschlag unter anderem von Alejandro Domínguez, Präsident des südamerikanischen Fußballverbands (CONMEBOL). Er wirbt dafür, 64 Teams zuzulassen, um das hundertjährige Jubiläum der ersten Turnierauflage 1930 in Uruguay zu würdigen.

Hauptausrichter der WM 2030 sind Spanien, Portugal und Marokko. Ein Teil des Turniers wird jedoch auch in Paraguay, Uruguay und Argentinien ausgetragen.