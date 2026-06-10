Infantino verteidigt "gutes Verhältnis" zu Trump

SID 10.06.2026 • 22:07 Uhr Der FIFA-Chef weist die Kritik zurück und sagt, dass eine WM in den USA ohne Trump nicht möglich gewesen sei.

FIFA-Chef Gianni Infantino hat seine enge Beziehung zu Donald Trump kurz vor dem Start der Fußball-WM einmal mehr verteidigt. Ohne das Engagement und die Einbindung des US-Präsidenten „wäre es meiner Meinung nach schlicht unmöglich gewesen, eine WM in den Vereinigten Staaten zu organisieren“, sagte Infantino einen Tag vor dem Eröffnungsspiel bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt.

Er sei „sehr froh“ über sein „sehr gutes Verhältnis“ zu Trump. Dieser habe sofort die Dimension der WM verstanden, ihre Wirkung und ihren Einfluss“, führte Infantino aus: „Sich mit dem Präsidenten und seiner Administration über wichtige Themen austauschen zu können, ohne etwas zu verlangen, sondern einfach zu versuchen zu erklären – ich denke, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu einer positiven Beziehung.“

Auf die Frage, ob er es angesichts der politischen Spannungen rund um das Turnier bereue, die WM an die USA als Co-Gastgeber vergeben zu haben, antwortete Infantino: „Ich bereue nichts.“ Später ergänzte er: „Wir sprechen hier über die größte Macht der Welt, daher gibt es natürlich bestimmte Dinge, die berücksichtigt werden müssen.“ Vor allem die verschärften Einreiseregeln unter Trump sowie der US-Krieg mit dem WM-Teilnehmer Iran belasten die Vorbereitungen auf das Turnier.