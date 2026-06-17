WM 2026: Schlägt jetzt die große Stunde von Patrik Schick?

SID 17.06.2026 • 21:34 Uhr Patrik Schick war in der ersten Partie gegen Südkorea abgemeldet. Nun soll alles besser werden.

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hofft im wohl vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Südafrika vor allem auf die Qualitäten von Patrik Schick. Die Kollegen nahmen den Topstürmer von Bayer Leverkusen nach seinem schwachen Auftritt zum WM–Auftakt gegen Südkorea (1:2) in Schutz. „Wir müssen besser mit dem Ball sein, uns besser bewegen und unsere besten Spieler ins Spiel kriegen, damit sie überhaupt auch treffen können“, sagte Kapitän Ladislav Krejci.

Schick ist Tschechiens große Hoffnung

Schick war zum Auftakt bereits nach 63 Minuten ausgewechselt worden, in der Heimat gab es durchaus Kritik am eigentlichen Hoffnungsträger. Zur Erfüllung des Traums von der K.o.-Runde brauche das Team „Patrik Schicks Fähigkeiten“, führte Krejci aus: „Wir müssen ihn einfach in die bestmöglichen Positionen bringen und ihm helfen“. Das werde am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ) in Atlanta „der Schlüssel“ sein.