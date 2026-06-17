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WM 2026: Schlägt jetzt die große Stunde von Patrik Schick?

Schlägt jetzt seine große Stunde?

Patrik Schick war in der ersten Partie gegen Südkorea abgemeldet. Nun soll alles besser werden.
Im zweiten Spiel der WM 2026 bieten Tschechien und Südkorea lange Magerkost. Ein sensationeller Assist eines Bundesliga-Profis bricht dann jedoch den Bann - und die Partie nimmt in der zweiten Hälfte ordentlich Fahrt auf.
SID
Patrik Schick war in der ersten Partie gegen Südkorea abgemeldet. Nun soll alles besser werden.

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hofft im wohl vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Südafrika vor allem auf die Qualitäten von Patrik Schick. Die Kollegen nahmen den Topstürmer von Bayer Leverkusen nach seinem schwachen Auftritt zum WMAuftakt gegen Südkorea (1:2) in Schutz. „Wir müssen besser mit dem Ball sein, uns besser bewegen und unsere besten Spieler ins Spiel kriegen, damit sie überhaupt auch treffen können“, sagte Kapitän Ladislav Krejci.

Schick ist Tschechiens große Hoffnung

Schick war zum Auftakt bereits nach 63 Minuten ausgewechselt worden, in der Heimat gab es durchaus Kritik am eigentlichen Hoffnungsträger. Zur Erfüllung des Traums von der K.o.-Runde brauche das Team „Patrik Schicks Fähigkeiten“, führte Krejci aus: „Wir müssen ihn einfach in die bestmöglichen Positionen bringen und ihm helfen“. Das werde am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ) in Atlanta „der Schlüssel“ sein.

Im Duell der Punktlosen gegen die Südafrikaner braucht es auf jeden Fall etwas Zählbares. „Ich bin nicht nervös. Ich nenne es eine gute Anspannung“, sagte Trainer Miroslav Koubek: „Ich will nicht, dass sich die Jungs zu viel Druck machen. Das wäre nicht richtig.“ Die Mannschaft wisse, „wie wichtig dieses Spiel sein wird“, ergänzte Krejci: „Man kann es als Endspiel bezeichnen, aber das mache ich nicht. Ich will einfach auf Sieg spielen.“

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