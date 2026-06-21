Iran: Lockerung der Einschränkungen für das Gruppenfinale?

SID 21.06.2026 • 05:07 Uhr Die Iraner beklagen weiterhin die Reiserestriktionen. Offenbar ist Besserung für das dritte Gruppenspiel in Sicht.

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft darf offenbar auf eine Lockerung der Reiserestriktionen vor ihrem dritten WM-Spiel hoffen.

Wie Trainer Amir Ghalenoei vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles berichtete, werde seinem Team „anscheinend erlaubt, schon früher zum dritten Spiel nach Seattle zu fahren. Ich wünschte nur, sie hätten uns das auch schon bei den ersten beiden Spielen erlaubt“, sagte Ghalenoei.

Strenge Reisebeschränkungen für Iran

Die Iraner durften wie vor dem Auftaktspiel gegen Neuseeland (2:2) anders als gewünscht erst einen Tag vor der Partie gegen Belgien in die USA einreisen. Sein Team habe daher in Kalifornien nur 16 Stunden Zeit zur Akklimatisierung, kritisierte Ghalenoei. Auch ein Training musste aufgrund der komplizierten Reisesituation vorzeitig abgebrochen werden.

Die Umstände „machen es sehr schwer für uns. Und sie werden immer schwieriger“, sagte Ghalenoei. Eine formelle Beschwerde bei der FIFA haben die Iraner laut Ghalenoei aber anders als ursprünglich geplant nicht eingereicht. „Ich weiß, dass die FIFA und der verehrte FIFA-Präsident ihr Bestes tun, um unsere Probleme zu lösen“, sagte Ghalenoei.

Darf der Iran schon früher reisen?

Und Besserung ist offenbar in Sicht. Für das Gruppenfinale gegen Ägypten am Freitag (Ortszeit) in Seattle haben die Iraner offenbar die Entscheidungsfreiheit. „Sie haben gesagt: „Wir können tun, was wir wollen, und früher kommen“, sagte Ghalenoei. Schon vor dem Auftaktspiel der Iraner hatte sich der Reiseplan des Teams aber kuzfristig geändert.