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Iran: Neues US-Visum für Torabi

Iran: Neues US-Visum für Torabi

Der Flügelspieler steht seinem Team damit in den kommenden beiden Gruppenspielen zur Verfügung.
Mehdi Torabi (Nummer 16) hat ein neues US-Visum
Mehdi Torabi (Nummer 16) hat ein neues US-Visum
© AFP/SID/GUILLERMO ARIAS
SID
Der Flügelspieler steht seinem Team damit in den kommenden beiden Gruppenspielen zur Verfügung.

Der iranische Fußball-Nationalspieler Mehdi Torabi hat ein neues Visum für die Einreise in die USA erhalten. Das teilte die Medienabteilung des Team Melli am Dienstag mit. Demnach wurde dem Flügelspieler „dank der Bemühungen des Fußballverbands und in Abstimmung mit der FIFA ein neues Visum für mehrfache Einreisen ausgestellt“.

Torabi werde die iranische Nationalmannschaft bei den kommenden WM-Gruppenspielen in Los Angeles gegen Belgien und in Seattle gegen Ägypten damit „problemlos begleiten können“, hieß es. Nach dem Auftaktspiel der Iraner gegen Neuseeland (2:2) am Montag war Torabis Visum für eine einmalige Einreise in die Vereinigten Staaten ausgelaufen.

Nach der Partie in Los Angeles, bei der Torabi nicht zum Einsatz kam, hatte die Nationalmannschaft des Iran noch am selben Abend wieder die Rückreise ins Trainingscamp im mexikanischen Tijuana antreten müssen. Ursprünglich sei, wie Mannschaftskapitän Mehdi Taremi nach dem Spiel erbost berichtete, für Dienstagvormittag noch ein Regenerationstraining vorgesehen gewesen, „und erst dann sollten wir nach Tijuana aufbrechen“.

Stattdessen wurden die Iraner zur sofortigen Abreise aufgefordert. „Das ist nicht gut für uns und den Fußball“, sagte Taremi. Ohnehin seien die Gesamtumstände ein „Desaster“, ergänzte er: „Wir haben unser Medienteam nicht, wir haben unseren Verbandspräsidenten nicht, auch Teile vom Staff, die so wichtig sind für uns.“ Bei einer WM aber müsse man sich gut auf das nächste Spiel vorbereiten können.

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