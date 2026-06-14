WM 2026: Irans Team in den USA gelandet

SID 14.06.2026 • 23:37 Uhr "Team Melli" trifft am Montag in Los Angeles auf Neuseeland.

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft ist am Sonntagmittag Ortszeit in den USA gelandet. Einen Tag vor dem WM-Auftaktspiel gegen Neuseeland am Montag (18.00 Uhr Ortszeit) kam das „Team Melli“ nach einem 40-minütigen Flug aus dem mexikanischen Tijuana in Los Angeles an, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die FIFA hatte den Iran dazu verpflichtet, spätestens am Sonntag in die kalifornische Metropole zu reisen, um seinen Medienverpflichtungen nachzukommen.

Iran-Delegation in die USA eingereist

In den Tagen zuvor hatte es widersprüchliche Angaben zu den Einreisebestimmungen der Iraner in die USA gegeben. Der iranische Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, hatte erklärt, die Nationalmannschaft dürfe sich nur an Spieltagen in den USA aufhalten.

Die Iraner stehen vor einer komplizierten WM. Angesichts des Krieges mit dem Hauptgastgeber hatte es lange Zweifel an der Teilnahme des dreimaligen Asienmeisters gegeben. Zudem wurden dem Iran laut Verbandsangaben die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen und 15 Delegationsmitgliedern wurde kein Visa erteilt.