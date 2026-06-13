Japans Moriyasu will „das erste Tor“

SID 14.06.2026 • 00:02 Uhr Wie gegen Deutschland, nur besser: Japans Nationaltrainer hat einen klaren Plan für den WM-Start.

An den Auftaktsieg gegen Deutschland bei der WM 2022 denkt Hajime Moriyasu gern zurück, für den Start in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wünscht sich Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu trotzdem einen anderen Spielverlauf. „Gegen Deutschland konnten wir einen Rückstand aufholen. Aber das erste Tor zu kassieren, war nicht das, was wir uns gewünscht hatten. Das wollen wir ändern“, sagte Moriyasu am Samstag: „Wir wollen das erste Tor erzielen und die Führung bis zum Schlusspfiff halten.“

Die Japaner hatten bei der WM in Katar vor vier Jahren ihr Auftaktspiel gegen die DFB-Auswahl mit 2:1 (0:1) gewonnen. Auch gegen Spanien (2:1) drehten die „Blue Samurai“ damals das Spiel und besiegelten damit das vorzeitige deutsche WM-Aus.

In Nordamerika startet Japan am Sonntag in Arlington/Texas gegen die Niederlande (22 Uhr MESZ) in die WM. Danach trifft der viermalige Asienmeister auf Tunesien (21.6.) und Schweden (26.6.). „Natürlich müssen wir die Gruppenphase überstehen, egal was passiert. Aber es ist eine schwierige Gruppe. Jede Mannschaft hat das Potenzial, sie zu gewinnen“, sagte Moriyasu.