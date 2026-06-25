WM 2026: Gebürtiger Kölner als Senegals Retter im Endspiel?

SID 25.06.2026 • 21:28 Uhr Der frühere deutsche Nachwuchsnationalspieler Jakobs muss mit den Westafrikanern unbedingt gegen den Irak gewinnen.

Ismail Jakobs, einst U21-Europameister mit Deutschland, geht selbstbewusst in sein entscheidendes WM-Gruppenspiel mit dem Senegal. „Natürlich ist da Druck. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Aber jeder in diesem Team weiß mit Druck umzugehen. Jeder von uns hat schon große Spiele gespielt“, sagte der gebürtige Kölner am Donnerstag in Toronto.

In Kanada sind die Senegalesen am Freitag (21.00 Uhr MESZ/MagentaTV) im dritten Gruppenspiel gegen den ebenfalls punktlosen Irak zum Siegen verdammt, wenn sie die Chance auf das Weiterkommen wahren wollen. „Wir sind in einer Situation, in der niemand sein möchte. Aber es ist eine Situation, die möglich war, wenn man sich die Gruppe anschaut. Und jetzt müssen wir unseren Job erledigen“, sagte Jakobs.

Senegal hatte seine ersten beiden Turnierspiele in der starken Gruppe I gegen Topfavorit Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) verloren. „Natürlich sind wir über die bisherigen Ergebnisse enttäuscht“, so Jakobs. „Aber am Ende denke ich auch, dass wir etwas rational auf die Dinge blicken müssen. Wir haben gegen zwei großartige Teams gespielt, wahrscheinlich mit Frankreich gegen die beste Mannschaft im Wettbewerb.“

Jakobs kommt aus der Köln-Jugend

Das Team um den Profi von Galatasaray Istanbul, der in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet wurde und bis 2021 für die Geißböcke auflief, hatte zuletzt auch mit Problemen abseits des Platzes zu kämpfen.