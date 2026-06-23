K.o.-Runde sicher: Solbakken kündigt Rotationen an

Stale Solbakken stürmte auf die Tribüne und überschüttete seine Frau Anniken voller Freude mit Küsschen, anschließend ruderte er mit seinem Team vor den euphorischen Fans.
Norwegen-Trainer kündigt Rotationen an
„Das ist einer der größten Tage, wenn nicht sogar der größte“, schwärmte der Nationaltrainer der norwegischen „Wikinger“ nach dem 3:2 (1:0)-Sieg gegen Senegal. „An einem Tag wie diesem dürfen wir mitfeiern. Ein fantastisches Spiel und eine Werbung für den Fußball“, sagte Solbakken.
Norwegen kann mit zwei Siegen aus zwei Spielen sicher für die K.o.-Runde planen, im abschließenden Kracherduell am Freitag in Boston geht es gegen Frankreich noch um den Gruppensieg.
WM: Norwegen braucht Sieg für Gruppensieg
Durch den späten Gegentreffer zum 3:2 braucht Norwegen dafür zwingend einen Sieg, der Gruppensieger ist ein möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale.
„Alle Spieler waren in den letzten zehn Minuten fast vor Krämpfen am Boden“, sagte Solbakken und kündigte Rotationen gegen Frankreich an. Bis Freitag bleibe „nur sehr wenig Zeit. Angesichts der Strapazen, die wir heute hatten, müssen wir einige Wechsel vornehmen. Das ist hundertprozentig sicher, wenn wir den Einzug ins Achtelfinale schaffen wollen.“