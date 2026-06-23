K.o.-Runde sicher: Solbakken kündigt Rotationen an

SID 23.06.2026 • 04:55 Uhr Gegen Frankreich geht es am Freitag noch um den Gruppensieg. Der norwegische Trainer denkt aber schon weiter.

Stale Solbakken stürmte auf die Tribüne und überschüttete seine Frau Anniken voller Freude mit Küsschen, anschließend ruderte er mit seinem Team vor den euphorischen Fans.

„Das ist einer der größten Tage, wenn nicht sogar der größte“, schwärmte der Nationaltrainer der norwegischen „Wikinger“ nach dem 3:2 (1:0)-Sieg gegen Senegal. „An einem Tag wie diesem dürfen wir mitfeiern. Ein fantastisches Spiel und eine Werbung für den Fußball“, sagte Solbakken.

Norwegen kann mit zwei Siegen aus zwei Spielen sicher für die K.o.-Runde planen, im abschließenden Kracherduell am Freitag in Boston geht es gegen Frankreich noch um den Gruppensieg.

WM: Norwegen braucht Sieg für Gruppensieg

Durch den späten Gegentreffer zum 3:2 braucht Norwegen dafür zwingend einen Sieg, der Gruppensieger ist ein möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale.