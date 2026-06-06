Nagelsmann ohne Neuer-Sorgen

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt dem WM -Kaltstart von Torhüter Manuel Neuer gelassen entgegen. „Es hätte auch anders laufen können, dass er früher zurückkommt“, sagte Nagelsmann zwar, „aber Manu hat schon so viele Momente erlebt. Er braucht nicht viele Testspiele, um seinen Rhythmus zu finden.“

Der Rückkehrer in die Nationalmannschaft hat vor drei Wochen eine Wadenverletzung erlitten und fällt auch für die WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr) in Chicago gegen die USA aus. Für Nagelsmann ist die fehlende Spielpraxis vor dem Turnier-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao kein Problem. „Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar“, sagte Nagelsmann.