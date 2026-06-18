Trainer gibt Update: So steht es um Alphonso Davies

Co-Gastgeber Kanada kann im zweiten WM-Gruppenspiel wieder auf Kapitän Alphonso Davies setzen.
Update: So steht es um Davies
Der Abwehrspieler von Fußball-Rekordmeister Bayern München habe wieder am Training teilgenommen und sei in der Nacht auf Freitag (0.00 Uhr im LIVETICKER) in Vancouver gegen Katar „wieder verfügbar“, sagte Nationaltrainer Jesse Marsch.
WM: Finale Entscheidung bei Davies steht noch aus
Ein Startelfeinsatz dürfte für Davies, den seit Anfang Mai eine Muskelverletzung im Oberschenkel geplagt hatte, jedoch noch zu früh kommen.
„Wir werden sehen, wie das Spiel läuft, und dann entscheiden, wie wir ihn einsetzen“, sagte Marsch. Davies, der beim Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina am vergangenen Freitag (1:1) noch verletzt gefehlt hatte, sehe jedoch „sehr gut aus“, betonte der Amerikaner: „Er ist bereit“.
Kanada hofft beim Heimturnier weiter auf seinen ersten WM-Sieg, hat aber auch das erstmalige Weiterkommen in die K.o.-Runde im Blick.
Bei den bisherigen Teilnahmen 1986 in Mexiko und 2022 in Katar waren die Nordamerikaner ohne Punkt jeweils als Gruppenletzter ausgeschieden.