Kanada holt Sieg – Davies hofft: „Schritt für Schritt“

SID 02.06.2026 • 08:14 Uhr Der Topstar und Kapitän muss beim Test gegen Usbekistan zusehen und äußert sich im Anschluss vage über seine Rückkehr.

Co-Gastgeber Kanada hat auch ohne seinen weiterhin angeschlagenen Topstar Alphonso Davies Fahrt für den Start in die Heim-WM aufgenommen. In der Nacht zu Dienstag gewann das Team von Trainer Jesse Marsch 2:0 (0:0) gegen Usbekistan in Edmonton. Das größte Thema bleibt zehn Tage vor dem Auftaktspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Toronto jedoch die Gesundheit von Davies, der sich im Rahmen des Spiels auch selbst zu seiner Rückkehr äußerte.

„Wir müssen einfach abwarten, wie sich alles in den nächsten Tagen entwickelt. Ich mache einfach mit meiner Reha weiter, mit meinen Fortschritten, und schaue, wie ich mich fühle, Tag für Tag, Schritt für Schritt“, sagte Davies. Ob er rechtzeitig für den WM-Auftakt fit wird? „Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Natürlich könnte ich mit Ja oder Nein antworten, aber es hängt alles davon ab, wie die Reha verläuft“, sagte er.

Davies hatte sich am 6. Mai bei Bayern Münchens Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt und seit März 2025 nicht mehr für sein Heimatland gespielt. Zuletzt war er dennoch als Kapitän in den WM-Kader berufen worden.

Derzeit fühle es „sich gut an, wieder auf den Platz zu gehen und ein bisschen zu laufen. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein und freue mich, bei den Jungs zu sein und sie zu unterstützen. Ob auf dem Platz oder daneben – ich mache das gerne“.