Kane nach Ghana-Dämpfer: „Solche Spiele gibt es“

SID 24.06.2026 • 01:48 Uhr Der Stümerstar vom FC Bayern hadert nach dem 0:0 seiner Engländer nicht lange. Auch nicht wegen seiner vergebenen Riesenchance.

Harry Kane haderte nicht lange mit seiner verpassten Riesenchance – und dem damit vergebenen Sieg gegen Ghana. „Solche Spiele gibt es“, sagte der Stürmerstar vom FC Bayern und Englands Kapitän nach dem 0:0: „Ich habe darauf gewartet, dass mir so eine Gelegenheit zufällt, aber ich kam nicht richtig über den Ball. So ist das eben. Ich bin lange genug Stürmer, um zu wissen, dass sie nicht immer reingehen.“

Normalerweise geht bei Kane ja fast jeder Ball rein, aber diesmal setzte der 32-Jährige den Ball freistehend über das Tor (86.). Mit einem Sieg wären die Three Lions schon in die K.o.-Runde eingezogen, aber auch mit nun vier Punkten auf dem Konto hat das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel natürlich weiter beste Chancen auf das Weiterkommen.

Und so wollten die Engländer den Dämpfer nach dem spektakulären Auftaktsieg gegen Kroatien (4:2) auch nicht zu hoch hängen. „Es war eines dieser Spiele“, sagte Kane, Ghana sei eine Mannschaft, „die schwer zu knacken war. Wir hatten viel Ballbesitz. Es hätte ein Spiel sein können, aus dem wir als Sieger hervorgehen. Wir wollten den Sieg, aber wir haben einen Punkt geholt und sind weiterhin in einer sehr guten Position in der Gruppe.“

Er selber sei von Ghanas Thomas Partey quasi in Manndeckung genommen worden, das habe es ihm schwer gemacht. „Deshalb hatte ich keinen Raum, mich fallen zu lassen. Sie haben den Strafraum gut verteidigt“, sagte Kane: „Die Bälle durch die Mitte waren schwer zu spielen, weil alles sehr kompakt war. Solche Spiele gibt es eben. Wir spielen bei einer Weltmeisterschaft.“