Kane schwärmt von "Wonderwall"-Moment nach Auftaktsieg

SID 19.06.2026 • 19:09 Uhr "Das war einer meiner Lieblingsmomente überhaupt im England-Trikot und besonders bei einem großen Turnier", sagt der Kapitän der Three Lions.

Für Harry Kane war der „Wonderwall“-Gesang mit den englischen Fans nach dem Auftaktsieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft einer der emotionalste Momente seiner Karriere.

„Das war einer meiner Lieblingsmomente überhaupt im England-Trikot und besonders bei einem großen Turnier“, sagte der Kapitän der Three Lions, der beim 4:2 gegen Kroatien sein 115. Länderspiel bestritten hatte.

Kane hatte dabei zwei Treffer erzielt. Nach dem Schlusspfiff feierte das Team mit den Anhängern, während der Oasis-Hit von 1995 durch das AT&T Stadium hallte. „Ich weiß, es ist nur das erste Spiel, und wir drehen nicht durch. Aber diese emotionale Verbindung mit den Fans – wir wissen, wie viel es ihnen bedeutet. Und ich denke, sie sehen, wie viel es uns bedeutet“, sagte der Stürmer von Bayern München.

Besonders der gemeinsame Gesang habe ihn beeindruckt. „In diesem Moment, als wir ‚Wonderwall‘ im Stadion gesungen haben, kannte jeder den Text. Das war ein wirklich besonderer Moment, fand ich“, sagte Kane.