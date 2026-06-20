Kap Verde plant den nächsten Coup: "Haben ein großes Herz"

SID 21.06.2026 • 01:38 Uhr Nach dem sensationellen Remis zum Auftakt gegen Spanien treffen die "Blauen Haie" nun auf Uruguay.

Nach dem Punktgewinn zum Auftakt gegen Europameister Spanien (0:0) plant der Fußball-Zwerg Kap Verde den nächsten Coup auf der großen WM-Bühne.

„Wir sind ein kleines Land, aber wir haben ein großes Herz. Wir haben Widerstandskraft“, sagte Pedro Leitao Brito, Trainer der „Blauen Haie“, vor dem zweiten Spiel in Gruppe H gegen Uruguay in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Kap Verde: Keine Angst vor großen Namen

Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) oder Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) – Brito und Co. wollen trotz der großen Namen in der „Celeste“ wieder mutig in die Partie gegen den Favoriten gehen.

„Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen, sondern um konkurrenzfähig zu sein. Unser Ziel ist es, auf einem Niveau zu spielen, das es uns erlaubt, mit den besten Teams der Welt mitzuhalten“, sagte „Bubista“: „Wir werden alles Mögliche tun, um unser Ziel zu erreichen – nämlich die Qualifikation für die nächste Runde.“