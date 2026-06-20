Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Kap Verde plant den nächsten Coup: "Haben ein großes Herz"

Kap Verde plant nächsten Coup

Nach dem sensationellen Remis zum Auftakt gegen Spanien treffen die "Blauen Haie" nun auf Uruguay.
Vozinha war beim Überraschungserfolg von Kap Verde gegen Spanien der überragende Mann. Nun darf sich der Torwart über besondere Unterstützung von zu Hause freuen.
SID
Nach dem sensationellen Remis zum Auftakt gegen Spanien treffen die "Blauen Haie" nun auf Uruguay.

Nach dem Punktgewinn zum Auftakt gegen Europameister Spanien (0:0) plant der Fußball-Zwerg Kap Verde den nächsten Coup auf der großen WM-Bühne.

„Wir sind ein kleines Land, aber wir haben ein großes Herz. Wir haben Widerstandskraft“, sagte Pedro Leitao Brito, Trainer der „Blauen Haie“, vor dem zweiten Spiel in Gruppe H gegen Uruguay in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Kap Verde: Keine Angst vor großen Namen

Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) oder Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) – Brito und Co. wollen trotz der großen Namen in der „Celeste“ wieder mutig in die Partie gegen den Favoriten gehen.

„Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen, sondern um konkurrenzfähig zu sein. Unser Ziel ist es, auf einem Niveau zu spielen, das es uns erlaubt, mit den besten Teams der Welt mitzuhalten“, sagte „Bubista“: „Wir werden alles Mögliche tun, um unser Ziel zu erreichen – nämlich die Qualifikation für die nächste Runde.“

Vor dem zweiten Spieltag in Gruppe H haben alle vier Teams einen Punkt auf dem Konto, nachdem sich Uruguay und Saudi-Arabien zum Auftakt 1:1 getrennt hatten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite