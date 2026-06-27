Kap Verde sensationell in K.o.-Runde – jetzt gegen Messi

SID 27.06.2026 • 04:01 Uhr In Gruppe H entwickelt sich ein spannender letzter Spieltag. Den Gruppensieg holt sich Spanien. Uruguay scheidet als Dritter aus.

WM-Debütant Kap Verde hat sich am letzten Spieltag der Gruppe H sensationell den zweiten Platz und damit den direkten Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Damit trifft der Außenseiter im Sechzehntelfinale am 4. Juli (0.00 Uhr MESZ) in Miami auf Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi. Zum zweiten Platz reichte den Kapverden beim 0:0 gegen Saudi-Arabien ein drittes Unentschieden im dritten Vorrundenspiel.

Den Gruppensieg sicherte sich Spanien durch ein 1:0 (1:0) gegen Uruguay. Der Europameister rutscht damit für die K.o.-Runde in die Turnierhälfte der deutschen Mannschaft. Spanien trifft zunächst am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles im Sechzehntelfinale auf Österreich oder Algerien. Das DFB-Team könnte ein möglicher Halbfinalgegner am 14. Juli in Dallas sein.