WM-Debütant Kap Verde hat sich am letzten Spieltag der Gruppe H sensationell den zweiten Platz und damit den direkten Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Damit trifft der Außenseiter im Sechzehntelfinale am 4. Juli (0.00 Uhr MESZ) in Miami auf Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi. Zum zweiten Platz reichte den Kapverden beim 0:0 gegen Saudi-Arabien ein drittes Unentschieden im dritten Vorrundenspiel.
Kap Verde sensationell in K.o.-Runde – jetzt gegen Messi
In Gruppe H entwickelt sich ein spannender letzter Spieltag. Den Gruppensieg holt sich Spanien. Uruguay scheidet als Dritter aus.
Lamine Yamal im Spiel gegen Uruguay
© AFP/SID/ULISES RUIZ
Den Gruppensieg sicherte sich Spanien durch ein 1:0 (1:0) gegen Uruguay. Der Europameister rutscht damit für die K.o.-Runde in die Turnierhälfte der deutschen Mannschaft. Spanien trifft zunächst am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles im Sechzehntelfinale auf Österreich oder Algerien. Das DFB-Team könnte ein möglicher Halbfinalgegner am 14. Juli in Dallas sein.
Uruguay schied dagegen als Dritter mit zwei Punkten und einem Torverhältnis von minus eins aus. Die Südamerikaner können damit nicht mehr auf einen Platz unter den besten acht Gruppendritten hoffen. Saudi-Arabien wurde mit ebenfalls zwei Zählern und einem Torverhältnis von minus vier Letzter.