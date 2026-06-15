Kap Verdes WM-Held Vozinha wird zum Social-Media-Star

SID 15.06.2026 • 20:50 Uhr Ein Aufruf beschert dem Torhüter der Kapverden einen ungeahnten Anstieg seiner Instagram-Follower.

Als Vozinha nach dem Spiel seines Lebens wieder auf sein Handy schaute, dürfte der Torhüter der Kapverden seinen Augen kaum getraut haben. Während der Schlussmann bei der WM-Premiere der Afrikaner den Europameister Spanien beim 0:0 verzweifeln ließ, schossen seine Follower-Zahlen bei Instagram in die Höhe.

Eine halbe Stunde nach Abpfiff durchbrach Vozinha die Marke von über 1,5 Millionen Menschen, die ihm in dem Sozialen Netzwerk folgen. Tendenz weiter steigend. Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.

Während des zweiten Durchgangs stiegen die Zahlen weiter an. Nach dem Abpfiff, der die Sensation perfekt machte und dem WM-Debütanten gleich den ersten Punkt einbrachte, ging es munter weiter. Vozinha, dessen Vertrag bei GD Chaves aus der zweiten portugiesischen Liga Ende des Monats ausläuft, hat nun über dreimal so viele Follower wie sein Land Einwohner.