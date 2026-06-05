Karl droht WM-Aus: „Sah nicht so gut aus“

SID 05.06.2026 • 20:11 Uhr Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich, so Julian Nagelsmann.

Schockmoment für Lennart Karl: Der Shootingstar hat sich im Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Generalprobe gegen die USA verletzt, es droht sogar das WM-Aus. „Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag. Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich.

„Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren“, sagte Nagelsmann einen Tag vor der Begegnung gegen den Co-Gastgeber am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) in Chicago.