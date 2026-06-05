Schockmoment für Lennart Karl: Der Shootingstar hat sich im Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Generalprobe gegen die USA verletzt, es droht sogar das WM-Aus. „Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag. Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich.
Karl droht WM-Aus: „Sah nicht so gut aus“
Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich, so Julian Nagelsmann.
Sorgen um Lennart Karl
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„Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren“, sagte Nagelsmann einen Tag vor der Begegnung gegen den Co-Gastgeber am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) in Chicago.
Karl hatte zuletzt beim 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland überzeugt. In Mainz leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein, dann legte er dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer auf. Karl hat bislang drei Länderspiele absolviert.