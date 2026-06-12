Karl fiebert mit dem DFB-Team

SID 12.06.2026 • 15:19 Uhr Der 18-Jährige hat sich vor der WM verletzt.

Lennart Karl steht auch nach seiner verletzungsbedingten Abreise von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fest hinter dem Team. „Das Auftaktspiel schaue ich mir natürlich an, so wie jedes weitere selbstverständlich! Ich werde natürlich mitfiebern und der Mannschaft die Daumen drücken. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Team alles reinhauen und eine gute WM spielen wird“, sagte Karl der Bild.

Der 18 Jahre alte Shootingstar des FC Bayern erlitt beim Abschlusstraining der DFB-Auswahl für die WM-Generalprobe in den USA (2:1) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel. „Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war“, sagte Karl, der in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann drängte: „Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen. Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen.“