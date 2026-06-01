Karls Erfolgsgeheimnis: "Ich scheiß' mir nix"

SID 01.06.2026 • 05:54 Uhr Lennart Karl spielt bei seinem Startelfdebüt für die deutsche Nationalmannschaft groß auf. Im Nachgang verrät der Youngster des FC Bayern sein Erfolgsgeheimnis.

Nach seinem starken Startelfdebüt verriet Lennart Karl sein simples Erfolgsrezept. „Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß‘ mir nix“, sagte der Shootingstar im Anschluss an das 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland. Er „gebe Vollgas“, ergänzte Wirbelwind Karl im ZDF: „Und dann kommen ein paar Skills dazu.“

Gegen die Finnen leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein (34.), dann legte er dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer (57.) auf. Der 18-Jährige sei „ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und für uns sehr wertvoll wird“, lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Er muss diese Phase der Karriere extrem genießen“

Karl begann am Sonntag in Mainz auf der rechten Seite, bildete mit seinem Münchner Klubkollegen Jamal Musiala und Florian Wirtz vom FC Liverpool ein extrem spielstarkes Offensivtrio. „Die Unbekümmertheit hat man in dem Alter. Er muss diese Phase der Karriere extrem genießen, er muss nur auf den Platz gehen und Spaß haben“, sagte Kapitän Joshua Kimmich: „Er soll sich Dinge zutrauen, Bälle nehmen, Risiko gehen, Abschlüsse nehmen.“