Vorteil für die Türkei? US-Team will rotieren

SID 25.06.2026 • 01:12 Uhr Vier Schlüsselspielern der USA droht eine Sperre. Das will Trainer Mauricio Pochettino umgehen.

Zum Schutz seiner gelbvorbelasteten Profis wird US-Trainer Mauricio Pochettino im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen die Türkei rotieren.

„Es ist nicht notwendig, ein Risiko einzugehen und eine weitere Gelbe Karte zu kassieren, sodass man für die nächste Runde gesperrt ist“, sagte Pochettino vor der Partie in Los Angeles in der Nacht zu Freitag (4.00 Uhr MESZ): „Man sollte nicht von Anfang an mit ihnen spielen.“

WM: US-Stars drohen Sperren

Die USA stehen nach Erfolgen gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) bereits als Gruppensieger fest, die Partie gegen die Türkei ist sportlich bedeutungslos. Mit Stürmer Folarin Balogun, Abwehrchef Chris Richards, Mittelfeldspieler Tyler Adams und Linksverteidiger Antonee Robinson sind vier Schlüsselspieler mit Gelb vorbelastet.

Mit einer weiteren Verwarnung würden sie das Sechzehntelfinale am 2. Juli in Santa Clara verpassen. Der Hauptgastgeber trifft dann auf einen Gruppendritten – wahrscheinlich wird Bosnien und Herzegowina um Schalke-Stürmer Edin Dzeko der Gegner sein.