Um diesen WM-Schiedsrichter ist ein riesiger Hype entstanden

SID 09.06.2026 • 09:48 Uhr Der chinesische WM-Schiedsrichter Ma Ning erfährt derzeit im Reich der Mitte ungeahnte Popularität.

Alle lieben den „Meister der Karten“: Weil Chinas Fußballer es mal wieder nicht zur WM geschafft haben, erfährt Schiedsrichter Ma Ning derzeit im Reich der Mitte ungeahnte Popularität. Der 46-Jährige ist bei der am Donnerstag beginnende Endrunde Chinas prominentester Vertreter und daher in den Fokus der vielen Fans in der Heimat gerückt.

Auslöser des Hypes waren Fotos, die der Unparteiische selbst in Sozialen Netzwerken veröffentlichte – unter anderem beim Abflug zu dem Turnier.

Ein zugehöriger Hashtag wurde auf der Plattform Weibo mehr als 3,6 Millionen Mal aufgerufen, zudem gewann Ma innerhalb von weniger als zwei Wochen rund 195.000 Follower auf seinem RedNote-Account.

„Card Master“: Kurioser Spitzname entsteht nach hitzigem Derby

Dort spielte Ma augenzwinkernd mit seinem Spitznamen „Card Master“, indem er in seinem ersten Beitrag ein kleines rotes Buch aus der Brusttasche seines Schiedsrichtertrikots zog – eine Anspielung auf den chinesischen Namen der Plattform. „Sein Koffer ist wahrscheinlich komplett mit Gelben und Roten Karten gefüllt“, kommentierte ein Nutzer unter einem Flughafenfoto.

Den Spitznamen hatte sich Ma 2015 verdient, als er in einem hitzigen Derby in Shanghai neun Gelbe Karten und drei Platzverweise verteilte. Einige Fans scherzten zudem über ein mögliches Spiel zwischen den USA und Iran unter Mas Leitung und sahen darin Chinas Rolle als diplomatischer Vermittler erfüllt.

WM: Ma debütiert in Katar

„Das ganze Land steht hinter dir – auch wenn niemand aus der chinesischen Nationalmannschaft dabei ist“, schrieb ein weiterer Nutzer. Für Ma ist es der zweite WM-Einsatz nach seinem Debüt als vierter Offizieller in Katar 2022. Unterstützt wird er diesmal von Assistent Zhou Fei sowie dem VAR-Offiziellen Fu Ming.