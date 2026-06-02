Keine Änderungen mehr: DFB-Kader für WM steht

SID 02.06.2026 • 05:33 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird sein beim Weltverband FIFA gemeldetes Aufgebot für die WM nicht mehr ändern. Am Dienstag reist der viermalige Weltmeister nach Chicago.

Der Kader für die Jagd nach dem fünften Stern steht: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nimmt an seinem beim Weltverband FIFA gemeldeten Aufgebot für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) keine Änderungen mehr vor. Das teilte der DFB mit. Damit wurden die 26 Spieler berufen, die Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am 21. Mai präsentiert hatte. Als Trainingstorhüter wird der Münchner Jonas Urbig mit zum Turnier reisen.

„Alle haben sich sportlich und menschlich qualifiziert, sie passen zueinander“, hatte Nagelsmann schon bei der offiziellen Präsentation über sein WM-Aufgebot gesagt. Der endgültige Kader musste spätestens am Montag bei der FIFA gemeldet werden.

DFB-Team testet noch gegen die USA

Eine Nachnominierung ist bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einer Mannschaft möglich, danach muss diese mit dem mitgereisten Kader auskommen. Eine Nachnominierung ist nur bei einer nachgewiesenen, von der medizinischen Abteilung der FIFA überprüften Verletzung oder Erkrankung eines Spielers möglich.

Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Finnland im vorletzten WM-Test fliegt der viermalige Weltmeister am Dienstag von Frankfurt/Main nach Chicago. Dort steht am Samstag (ab 20.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA auf dem Programm.

Gegner beim Turnierauftakt am 14. Juni in Houston ist Außenseiter Curacao. Danach geht es in Gruppe E noch gegen die Elfenbeinküste (20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford).

Das deutsche WM-Aufgebot

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR/MITTELFELD: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)