Keine Gnade! Zlatan Ibrahimovic verspottet WM-Team

Conrad Fröhlich 22.06.2026 • 14:21 Uhr Nachdem Belgien auch gegen Ägypten nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist, gehen die Experten um Toby Alderweireld und Zlatan Ibrahimovic hart ins Gericht mit den "Roten Teufeln".

Dass sich die Belgier gegen den Iran eigentlich viel vorgenommen hatten, war an der Anfangsoffensive der Roten Teufel zu erkennen. Aus dem Druck entstanden jedoch wenig hochkarätige Chancen, die dann auch noch von Romelu Lukaku und Co. auf teils klägliche Art und Weise vergeben wurden.

Das torlose Remis gegen den Iran ließ gerade nach dem Unentschieden zum WM-Auftakt kritische Stimmen immer lauter werden. So ließ zum Beispiel Toby Alderweireld seinem Ärger freien Lauf und ging mit dem Team von Trainer Rudi Garcia hart ins Gericht: „Diese Gruppe (mit Iran, Neuseeland und Ägypten, Anm. d. Red.) ist die schwächste der Weltmeisterschaft. Da musst du eigentlich Erster werden“, wird der ehemalige Nationalspieler von Het Laatste Nieuws zitiert. Demnach müsse das Team endlich erkennen, „dass es fünf vor zwölf ist“.

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Über die belgische Landesgrenze hinaus gewann die Kritik zusätzlich an Schärfe. Die englische Legende Roy Keane bezeichnete das Unentschieden gar als „Müll“ und fügte bei ITV Sport an: „Belgien hatte offensichtlich ein paar wirklich gute Chancen, aber das Niveau von Passspiel, Bewegung, Entscheidungsfindung, so schlecht. Die Spieler waren unkonzentriert und haben grundlegende Fehler gemacht. Ich bin wirklich enttäuscht von ihnen.“

Zlatan Ibrahimovic zweifelte gar das Weiterkommen der „Red Devils“ an. Als Analyst von FOX Sports meinte er, dass er in der ersten Hälfte fast eingeschlafen wäre „und in der zweiten Hälfte habe ich richtig geschlafen“. Im TV-Studio soll er derweil sogar mit Schnarchgeräuschen für Belustigung gesorgt haben. „Wenn sie glauben, sich aufgrund der Namen auf ihrem Shirt zu qualifizieren, irren sie sich. Du musst dir das verdienen.“

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Die Verantwortlichen sind derweil bemüht, trotz der schwierigen Lage Ruhe zu bewahren. Demonstrativ zeigte sich Keeper Thibaut Courtois davon überzeugt, „dass wir gegen Neuseeland dieses Quäntchen Glück und diese Magie finden werden – und dass die echten Roten Teufel zum Vorschein kommen“.

Lukaku schlug in die gleiche Kerbe: „Wir dürfen nicht auf die Stimme von außen hören. Wir haben eine weitere Chance. Wir sollten zusehen, diese Möglichkeit zu nutzen, und nicht so zu enden wie vor vier Jahren“.