Keine "Statistenrolle": Diomande startet mit Elfenbeinküste

SID 13.06.2026 • 08:52 Uhr Für Yan Diomande, Offensivspieler von RB Leipzig, geht ein Traum in Erfüllung - zum Auftakt geht es gegen Ecuador.

Yan Diomande erinnert sich noch gut. „Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen“, erzählte der Offensivspieler von RB Leipzig vor wenigen Wochen im Vereinsinterview. Was einst so fern schien, wird am Montag (01.00 MESZ/ARD und MagentaTV) wahr, wenn der Youngster mit der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) zum Auftakt in Philadelphia auf Ecuador trifft.

„Ich werde alles für mein Land geben“, versicherte Diomande, der nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga mit reichlich Selbstvertrauen in das Turnier starten kann. Nun will sich der 19-Jährige auf der WM-Bühne mit den Besten messen. „Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen – Frankreich, Brasilien, Argentinien.“ Zunächst geht es in der Gruppe E aber neben Ecuador noch gegen Curacao (25. Juni) und Deutschland (20. Juni).

Diomande will keine „Statistenrolle“ einnehmen

Das DFB-Team sei „immer noch eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir werden alle Gegner gleich behandeln und keine Mannschaft höher einschätzen als die andere“, erklärte Diomande im kicker: „Wir haben unsere Ambitionen und werden gegen alle Teams zu 100 Prozent angreifen.“ Die „Elefanten“, die erstmals seit 2014 wieder bei einer Endrunde dabei sind, wollen laut Diomande „nicht einfach nur dabei sein. Man weiß zwar nicht, wie es laufen wird, aber wir wollen nicht nur mitmachen und eine Statistenrolle spielen.“