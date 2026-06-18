WM: Neue Sorgen für Österreich

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor dem WM-Duell mit Titelverteidiger Argentinien Klarheit über die Verletzung von Stefan Posch.
Neue Sorgen für Österreich
Wie der Verband am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, zog sich der Abwehrspieler von Bundesligist Mainz 05 bei der Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1) einen Kieferbruch zu. Der anfängliche Verdacht wurde durch eine CT-Untersuchung bestätigt.
Eine Operation ist laut ÖFB nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für Posch werde nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll.
WM: Posch-Einsatz gegen Argentinien fraglich
Ob Posch am Montag (19.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Argentinien um Superstar Lionel Messi in Dallas bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibe abzuwarten, hieß es in dem Statement.
Bereits direkt nach der Partie gegen Jordanien hatte Teamchef Ralf Rangnick von „Kieferschmerzen“ bei Posch berichtet. Der 29-Jährige hatte trotz der Probleme durchgespielt.
Kurz vor Beginn der WM musste die ÖFB-Auswahl den verletzungsbedingten Ausfall von Leipzig-Profi Christoph Baumgartner beklagen.