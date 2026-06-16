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Kimmich verteidigt Sané: "Kritik verstehe ich nicht"

Sané? „Kritik verstehe ich nicht“

Joshua Kimmich erklärt deutlich, dass er die Kritik an Leroy Sané nicht verstehen kann. Der Kapitän stellt sich schützend vor seinen Kumpel - und lobt dessen Defensivarbeit.
Leroy Sané konnte sich beim 7:1 gegen Curaçao nur wenig hervortun. Dennoch könnte der oftmals kritisierte Offensivspieler weiter bei Julian Nagelsmann gesetzt sein.
SID
Joshua Kimmich erklärt deutlich, dass er die Kritik an Leroy Sané nicht verstehen kann. Der Kapitän stellt sich schützend vor seinen Kumpel - und lobt dessen Defensivarbeit.

Kapitän Joshua Kimmich hat seinen Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané energisch gegen Kritik verteidigt.

„Ich finde das nicht verständlich. Er war extrem engagiert, er hat mich auf unserer Seite nie alleine gelassen, ist immer zurückgesprintet“, sagte Kimmich am Dienstag im DFB-Camp in Winston-Salem.

WM: Kimmich zeigt sich mit Sané-Leistung zufrieden

Sané hatte beim 7:1 gegen Curacao zum WM-Auftakt zwei Großchancen vergeben. Ja, er habe „kein Tor gemacht, daran wirst du dann von außen immer gemessen. Wichtig ist, dass wir das intern als Mannschaft und mit dem Trainer nicht nur daran bemessen“, betonte Kimmich.

„Cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber er hat auch andere Aufgaben. Das hat er sehr gut gemacht. Daher verstehe ich die Kritik nicht, schon gar nicht nach einem 7:1.“

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