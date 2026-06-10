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Klarer Sieg gegen Costa Rica: Englands WM-Generalprobe gelingt

Gelungene WM-Generalprobe für England

Nur das Wetter macht Thomas Tuchel und Co. zunächst Probleme.
Rice (m.) jubelt über das 1:0
Rice (m.) jubelt über das 1:0
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICHARD PELHAM
SID
Nur das Wetter macht Thomas Tuchel und Co. zunächst Probleme.

Trotz einer witterungsbedingten Verspätung hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe bestanden. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann ihren letzten Test in Orlando gegen Costa Rica mit 3:0 (1:0). Declan Rice (9.), Anthony Gordon (68./Handelfmeter) und Ollie Watkins (87.) schossen die Three Lions zum Sieg.

Die Engländer waren das gesamte Spiel über drückend überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen, vergaben jedoch einige Großchancen. Kapitän Harry Kane von Bayern München stand wie gewohnt in der Startelf, blieb diesmal jedoch ohne Treffer und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.

Spiel beginnt mit Verzögerung

Das Spiel war mit einer Verzögerung von einer Stunde angepfiffen worden. Ein heftiges Gewitter mit Blitzeinschlägen in der Nähe des Stadions machte einen pünktlichen Anpfiff um 16 Uhr Ortszeit unmöglich.

Im ersten Testspiel auf amerikanischem Boden hatte das Team glanzlos mit 1:0 gegen Neuseeland gewonnen. Sein Auftaktspiel beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreitet England am kommenden Mittwoch gegen den Dritten der vergangenen WM, Kroatien.

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