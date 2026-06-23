Prominente Unterstützung aus der Politik für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM: Beim abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag in New Jersey (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) auf der Tribüne sitzen. Dies teilte der Deutsche Bundestag am Dienstag mit.
Klöckner im Stadion: Bundestagspräsidentin unterstützt DFB-Elf
Beim WM-Vorrundenabschluss gegen Ecuador am Donnerstag wird die Politikerin der deutschen Mannschaft auf der Tribüne die Daumen drücken.
Unterstützt die DFB-Elf vor Ort: Julia Klöckner
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Klöckner hält sich zum Zeitpunkt des Spiels in New York auf, um politische Gespräche unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie der deutschen Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Annalena Baerbock, zu führen. Im MetLife Stadium, wo auch das WM-Finale am 19. Juli ausgetragen wird, darf sich Klöckner auf einen vergleichsweise entspannten Nachmittag freuen – die DFB-Elf ist nach den Siegen über Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) (2:1) bereits als Gewinner der Gruppe E für das Sechzehntelfinale qualifiziert.