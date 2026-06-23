Klöckner im Stadion: Bundestagspräsidentin unterstützt DFB-Elf

Prominente Unterstützung aus der Politik für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM: Beim abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag in New Jersey (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) auf der Tribüne sitzen. Dies teilte der Deutsche Bundestag am Dienstag mit.

Klöckner hält sich zum Zeitpunkt des Spiels in New York auf, um politische Gespräche unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie der deutschen Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Annalena Baerbock, zu führen. Im MetLife Stadium, wo auch das WM-Finale am 19. Juli ausgetragen wird, darf sich Klöckner auf einen vergleichsweise entspannten Nachmittag freuen – die DFB-Elf ist nach den Siegen über Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) (2:1) bereits als Gewinner der Gruppe E für das Sechzehntelfinale qualifiziert.