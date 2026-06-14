Klopp bereut "Noch"-Spruch: "Hätte mir aufs Maul hauen können"

SID 14.06.2026 • 21:40 Uhr Der TV-Experte versichert Julian Nagelsmann, auf der Seite des Bundestrainers zu stehen.

„Schattenmann“ Jürgen Klopp hat bei Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann um Entschuldigung für seinen „Noch-Spruch“ gebeten. „Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist ’noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“, sagte Klopp bei MagentaTV am Sonntag nach dem 7:1 (3:1) der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao in Houston.

Klopp entschuldigt sich bei Nagelsmann

Aber, sagte Klopp: „Es war zu spät, ich war im Fernsehen. Es ist flapsig rausgerutscht, hat gar keine Relevanz. Ich werde übermorgen 59 – und bin immer noch dämlich.“ Er versicherte Nagelsmann: „Wir sind komplett auf eurer Seite. Es kommt nichts, was den Ablauf stören soll.“