Klopp bestätigt Interesse: "Aber dann ist er zu Bayern gegangen"

Felix Kunkel 22.06.2026 • 18:47 Uhr Jürgen Klopp verrät, dass er Konrad Laimer einst zum FC Liverpool lotsen wollte. Der Österreicher entschied sich jedoch für den FC Bayern.

Jürgen Klopp hat verraten, dass er Konrad Laimer einst zum FC Liverpool holen wollte. In seiner Rolle als Experte bei MagentaTV erklärte der 59-Jährige vor dem WM-Spiel zwischen Argentinien und Österreich (ab 19 Uhr im LIVETICKER) zunächst: „Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen.“

Dann ergänzte Klopp, der die Reds von 2015 bis 2024 trainiert hatte: „Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen.“

2022 hatte es Gerüchte gegeben, dass der Premier-League-Klub ins Rennen um Laimer eingestiegen sei. Seinerzeit stand der Österreicher noch bei RB Leipzig unter Vertrag.

Klopp wollte ihn haben – aber Laimer wechselte zum FC Bayern

Im Sommer 2023 entschloss sich der inzwischen 29-Jährige stattdessen zu einem Wechsel zum FC Bayern – und gab damit Klopp und Liverpool einen Korb.

Nun nimmt Laimer im zweiten WM-Gruppenspiel Österreichs gegen Argentinien erneut eine wichtige Rolle ein. Der Bayern-Profi beginnt auf der linken Abwehrseite, zum Auftakt war er noch auf der Zehnerposition aufgelaufen.