Klopp fühlt sich missverstanden

SID 13.06.2026 • 22:04 Uhr An Jamal Musiala scheiden sich die Geister. Klopp betont, er habe keine Kritik geäußert.

Jürgen Klopp fühlt sich in Sachen Jamal Musiala missverstanden. „Wir wollten aufzeigen, es gibt auch noch Möglichkeiten. Wir haben so viele Spieler und alle müssen wir sie bei Laune haben. Jamal Musiala wird nicht alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute machen können. Aber: er soll sich entwickeln. Das war nullkommanull als Kritik gedacht“, sagte der MagentaTV-Experte.

Zuvor hatten sich Klopp und Experten-Kollege Thomas Müller dafür eingesetzt, dass Deniz Undav im WM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston zum Einsatz kommt. Dies stieß bei Lothar Matthäus auf Kritik. Klopp, sagte Matthäus bei Bild, „sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben.“

Überhaupt sieht der Weltmeister von 1990 Klopps Expertenrolle kritisch. Seine Äußerungen machten Bundestrainer Julian Nagelsmann „die Arbeit nicht gerade leichter“.