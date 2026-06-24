Klopp sieht noch "Spielraum" im deutschen Defensivverhalten

SID 24.06.2026 • 18:44 Uhr Der TV-Experte träumt vom deutschen Titel, sieht aber dabei auch noch Baustellen.

Jürgen Klopp will Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale gegen Ecuador keine Ratschläge für eine mögliche Rotation geben. „Es gibt für alles Argumente“, sagte der 59-Jährige bei einem Termin von adidas in Brooklyn: „Will man alle bei Laune halten, weil wir alle brauchen werden oder will ich mich weiter einspielen.“ Seine Meinung sei in solchen Situationen immer gewesen: „Niemand weiß so gut über meine Mannschaft Bescheid wie ich.“

Im Fall der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wisse entsprechend „niemand so gut Bescheid wie Julian“, führte Klopp aus. Er glaube aber, „dass es echt Sinn macht, dass er eine Aufstellung findet, mit der wir das Spiel gewinnen können“. Man könne nie in eine Partie gehen, als sei sie „nicht so wichtig“. Ein Sieg fühle sich „immer besser an“, während man bei einer möglichen Niederlage die „schlechte Stimmung“ mitnehme. Er habe als Vereinstrainer auch nie rotiert, um Spieler zu schonen, sondern „damit ich frische Beine auf den Platz bringe und das Spiel gewinnen kann“.

Generell traue er dem DFB-Team viel zu. „Wir sind eine richtig gute Fußball-Mannschaft“, sagte der frühere Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool: „Ich mag die Art und Weise, wie wir spielen. Wir haben verschiedene Abläufe und können guten Fußball spielen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Spielraum.“ Insbesondere in der Defensivarbeit und im defensiven Umschaltverhalten sei zum Erreichen der ganz großen Ziele noch eine Steigerung nötig.