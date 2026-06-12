Klose sicher: Mein Torrekord fällt

SID 12.06.2026 • 18:38 Uhr Der WM-Rekordtorschütze hofft sogar ein bisschen darauf, dass das "Genie" Lionel Messi seine Bestmarke übertreffen wird.

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose geht fest davon aus, dass seine Bestmarke bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada geknackt werden wird. „Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“, sagte der Weltmeister von 2014 der Süddeutschen Zeitung.

„Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen“, begründete Klose seine Meinung. Außerdem geht der 16-malige WM-Torschütze davon aus, dass seine Verfolger Lionel Messi (13 Treffer) und Kylian Mbappé (12) mit Titelverteidiger Argentinien bzw. Mitfavorit Frankreich „weit kommen. Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden.“

Wenn es dann wirklich soweit sei, dürfe „das gerne Messi machen“, sagte Klose: „Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie. Und ich schätze auch den argentinischen Coach sehr.“ Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni habe ihn einst in der gemeinsamen Zeit bei Lazio Rom „ein bisschen durch die Stadt geführt und mir alles gezeigt. Wir sind gut befreundet“, sagte der Coach von Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Dass die DFB-Elf inzwischen anders als zu Kloses Zeiten nicht mehr über einen klassischen Neuner im Angriff verfügt, sieht der 48-Jährige übrigens nicht zwingend als Manko an. Wichtig sei dann, „dass man zumindest viele Spieler in den gegnerischen Strafraum bringt“. Das sei der Fall.

„Und am Ende kann dann auch ein kleinerer Spieler freistehen und den Ball reindrücken. Dieses Muster erkennt man bei der deutschen Mannschaft, das machen sie gut, auf diese Weise kann immer ein Tor fallen“, sagte Klose.