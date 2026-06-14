Koeman hofft auf „unvergessliches Erlebnis“ für van Dijk

SID 14.06.2026 • 02:56 Uhr Am Sonntag starten die Niederlande gegen Japan in die WM. Der Kapitän trägt dabei viel Verantwortung.

Unverzichtbar in der Defensive, unersetzlich für das Gefüge: Star-Verteidiger Virgil van Dijk ragt in der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft heraus – und soll sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada unsterblich machen. „Bei allem Respekt: Es wird höchstwahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft sein. Wir hoffen, dass sie für Virgil ein unvergessliches Erlebnis wird“, sagte Bondscoach Ronald Koeman am Samstag vor dem WM-Start gegen Japan (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ/MagentaTV).

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler des FC Liverpool führt die Elftal als Kapitän ins Turnier. „Auf dem Platz ist er ein großartiger Verteidiger mit viel Erfahrung. Er ist auch sehr stark bei Standardsituationen, was sehr wichtig sein kann, um Spiele zu gewinnen“, sagte Koeman. Van Dijk besitze zudem eine starke Persönlichkeit: „Er sorgt für eine gute Stimmung in der Gruppe, besonders wenn man längere Zeit zusammen verbringt. Wir sind sehr froh, ihn zu haben.“

Mehrere Oranje-Stars fehlen derweil verletzt, darunter der frühere Leipziger Xavi Simons sowie die Verteidiger Matthijs De Ligt (einst Bayern München) und Stefan De Vrij vom italienischen Meister Inter Mailand. Vor dem letzten Test fiel in Jurriën Timber vom englischen Meister FC Arsenal noch ein weiterer Abwehrspieler für das Turnier aus.