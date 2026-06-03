Königlicher Besuch für Schweden – Gyökeres vor Rückkehr

SID 03.06.2026 • 16:05 Uhr Im letzten Test will Trainer Graham Potter seinen Topsturm aufbieten. Die Mannschaft erhält besonderen Besuch.

Hoher Besuch für die schwedische Nationalmannschaft vor dem letzten WM-Test: Prinz Daniel schaute am Tag vor dem Duell gegen Griechenland bei der Auswahl von Graham Potter vorbei. Prinz Oscar, der zehnjährige Sohn von Kronprinzessin Victoria und Daniel, war ebenfalls dabei und trug standesgemäß ein Trikot von Starstürmer Alexander Isak.

„Das war wirklich super. Man trifft schließlich nicht jeden Tag Prinzen“, sagte Mittelfeldspieler Benjamin Nygren nach dem Training. Prinz Daniel und Prinz Oscar plauderten mit den Profis, schauten in die Umkleidekabine und wünschten der Mannschaft viel Glück für die anstehende Weltmeisterschaft. Schweden startet am 15. Juni in Monterrey gegen Tunesien ins Turnier.

Nach der kritisierten Leistung beim 1:3 gegen Norwegen vom Montag geht es für Blagult nun gegen Griechenland am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) darum, Selbstvertrauen zu tanken. Dafür bietet Potter aller Voraussicht nach überraschend schon seinen Starsturm auf. Neben Isak soll auch Viktor Gyökeres dabei sein, der zuletzt noch mit dem FC Arsenal ohne Glück das Champions-League-Finale bestritten hatte.