"Können wichtige Spiele": Kroatien will Drucksituation trotzen

SID 27.06.2026 • 01:53 Uhr Der Vize-Weltmeister von 2018 steht nach durchwachsenen Auftritten in der Kritik. Dennoch ist das Vertrauen groß.

Ivan Perisic sieht das kroatische Team trotz der Drucksituation für das entscheidende Gruppenspiel gegen Ghana bestens gerüstet. „Wir können wichtige Spiele. Wir haben in der Vergangenheit in diesen Spielen meistens gute Ergebnisse erzielt. Das werden wir auch diesmal versuchen“, sagte der 37-Jährige vor der Partie am Samstag (23.00 Uhr MESZ): „Wir wissen, was es braucht und müssen definitiv besser spielen als in den ersten beiden Spielen.“

Da hatte Kroatien erst beim 2:4 gegen England in der Defensive und dann beim zittrigen 1:0 gegen Panama spielerisch massive Mängel gezeigt. „Wir müssen konzentrierter in der Defensive sein und dürfen nicht so leicht die Bälle verlieren. Wir müssen den Ball schneller laufen lassen, mehr Chancen kreieren“, sagte Trainer Zlatko Dalic. Das Team wisse um die „Bedeutung“ der Partie. „Wir haben noch nicht das Beste gezeigt.“ Doch nun sei „eine neue Chance“ und „es ist auch an der Zeit“.

Die Mannschaft müsse „zeigen, wer Kroatien wirklich ist“. Die Kritik am hohen Altersdurchschnitt durch Routiniers wie Perisic, Luka Modric (40) oder Andrej Kramaric (35) sei nicht verständlich. „Ich bin sicher, dass wir die Grenzen verschieben können. Wir haben noch so viel Hunger in uns, sodass ich mir sicher bin, dass wir noch nicht am Ende sind“, betonte Perisic: „Ich will so lange den Unterschied machen wie möglich und auch als Vorbild für die Jüngeren da sein.“