„Kollektives Delirium“: Mexiko jubelt

SID 12.06.2026 • 05:13 Uhr Der Gastgeber feiert einen perfekten Start. Die Staatspräsidentin ist mittendrin.

Unzählige Papp-Sombreros segelten nach dem Abpfiff durch das sagenumwobene Aztekenstadion, 80.000 mexikanische Fans zogen tanzend in den Tag und eine lange Nacht hinein. Der perfekte Start in die Fußball-WM lässt den ersten der drei Gastgeber träumen – auch wenn er spielerisch noch längst nicht alles zeigte. Der Anfang ist gemacht!

In der gigantischen Stadionschüssel trugen die Torschützen Julian Quinones (9.) und Raúl Jiménez (67.) beim 2:0 gegen Südafrika das breiteste Grinsen im Gesicht. Nach ihren Treffern wurden Mariachi-Rhythmen eingespielt, die Menschen feierten, und sie hoffen nun auf mehr. Die extrem schwachen Südafrikaner, die sich mit zwei Roten Karten selbst schwächten, waren allerdings zum Auftakt kein ernstzunehmender Gegner.

„Ich bin sehr glücklich und emotional. Die Fans haben von der ersten Minute an hinter uns gestanden. Das war entscheidend dafür, dass wir die ersten drei Punkte eingefahren haben“, sagte Quinones, als der Druck abgefallen war.

WM: „Mexiko schreibt Geschichte“

Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum jubelte beim Fanfest im Trikot mit, die Zeitung El Jornada schwärmte: „Mexiko schreibt mit seiner dritten WM Geschichte. Das Aztekenstadion zeigt sich erneut im kollektiven Delirium.“ Nur ein kleiner Stimmungsdämpfer war die Rote Karte gegen Cesar Montes, der mindestens ein Spiel verpassen wird.