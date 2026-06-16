"Kongeniales Pärchen": Großes Lob für Nagelsmann und Völler

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat das Zusammenspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler in höchsten Tönen gelobt. „Das ist wunderbar anzusehen. Die beiden sind ein kongeniales Pärchen. Das ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, dass sich die beiden bedingungslos vertrauen. Und das strahlt ab. Wenn man es sich hätte wünschen können, hätte man gesagt: So sollte man es machen“, schwärmte Rettig bei MagentaTV.
Großes Lob für Nagelsmann und Völler
Nagelsmann sei, führte Rettig weiter aus, „ein junger Trainer, der trotzdem über 300 Bundesligaspiele hat. Es ist nicht so, als wäre er ein Novize. Er hat auch schon viel im Vereinsfußball erreicht. Er hat eine Heim-EM brillant gemeistert. Und auf der anderen Seite Rudi Völler, der jetzt die fünfte Weltmeisterschaft in unterschiedlichen Funktionen hat.“
Deutschland war zum WM-Start erfolgreich
Schon zuvor hatte Rettig (63) den großen Zusammenhalt in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gelobt. „Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir tatsächlich eine gute Atmosphäre schaffen“, sagte Rettig in der ARD. Es sei auch ein wesentlicher Punkt von Nagelsmann gewesen, „dass eine Gruppe zusammenwächst, die dann tatsächlich mit dieser guten Atmosphäre auch gute Leistungen bringen kann“.
Das DFB-Team hatte ihren WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao mit 7:1 gewonnen. Nun geht es am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) weiter. Sollte der zweite Gruppensieg folgen, wäre der Einzug in die K.o-Phase sicher.