Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Kongo-Coach mutig: "Druck liegt bei England"

Kongos Coach vor England-Duell mutig

Sébastien Desabre geht mit der DR Kongo selbstbewusst in das WM-Sechzehntelfinale gegen den Vize-Europameister.
Desabre bei der Pressekonferenz am Dienstag in Atlanta
Desabre bei der Pressekonferenz am Dienstag in Atlanta
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
SID
Sébastien Desabre geht mit der DR Kongo selbstbewusst in das WM-Sechzehntelfinale gegen den Vize-Europameister.

Die Demokratische Republik Kongo geht ohne Furcht in ihr erstes K.o.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gegen den haushohen Favoriten England. „Wir sind die Außenseiter, nicht die Favoriten.

Der Druck liegt bei England, für sie ist es noch ein langer Weg, ihre Ziele zu erreichen. Aber wir werden alles tun, was es braucht, um weiterzukommen“, sagte Trainer Sébastien Desabre am Dienstag.

Am Mittwoch (18.00 Uhr MESZ) fordert der 46. der Weltrangliste im Sechzehntelfinale von Atlanta die Nummer vier, den Vize-Europameister mit Teammanager Thomas Tuchel. „Für uns ist es eine großartige Gelegenheit, weiterhin Außergewöhnliches zu erreichen, anstatt nur als Touristen dorthin zu fahren“, fügte Desabre an.

Bei der zweiten WM-Teilnahme hatten die Kongolesen erstmals die Vorrunde überstanden. 1974 in Deutschland war in der Gruppenphase Schluss gewesen, als das Land noch Zaire hieß.

52 Jahre später überraschte die DR Kongo zum WM-Auftakt bereits mit einem 1:1 gegen Cristiano Ronaldos Portugal. „Wenn wir über WM-Spiele gegen Topgegner sprechen, wissen wir, wie das geht“, sagte Desabre daher.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite