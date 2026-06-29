Kritik an Kanes Bayern-Wechsel: „Zu gut für die Bundesliga“

SID 29.06.2026 • 18:52 Uhr Michael Owen hält Harry Kane für Englands besten Stürmer. Den Bayern-Wechsel sieht er allerdings kritisch.

Harry Kane ist für Michael Owen „Englands bester Stürmer aller Zeiten“ – und dennoch sieht der frühere Angreifer einen Kritikpunkt beim Kapitän der Three Lions: dessen Wechsel zum FC Bayern. „Für seine Karriere ist er zu gut für die Bundesliga“, schrieb Owen in einem Gastbeitrag für die Daily Mail: „Ich bin immer noch der Meinung, dass es die größere Leistung gewesen wäre, Rekordtorschütze der Premier League zu werden.“

Kane (213 Tore), der auf Rang zwei der besten Torschützen der englischen Liga hinter Alan Shearer (260) liegt, hatte erst nach seinem Abschied von Tottenham Hotspur in München den ersten Titel seiner Karriere gewonnen. Doch die Meisterschaft mit dem deutschen Rekordchampion hätte die Größe des Ausnahmestürmers „nie wirklich definiert“, schrieb Owen, „weil Bayern die Bundesliga ohnehin fast immer gewinnt. Hätte Bayern die Champions League gewonnen, würden wir das vielleicht anders sehen – aber das haben sie nicht.“

Dennoch bewundert Owen die Tatsache, dass Kanes Spiel auch im Alter von 32 Jahren „immer besser“ werde. Der Torjäger sei kein Spieler wie Lionel Messi oder Kylian Mbappé, „und doch ist er zweifellos der beste Torjäger der Welt“, betonte Owen. Die Kritik an Kanes Wechsel ändere nichts an seiner Meinung über ihn: „Er ist ein großartiger Fußballer, ein herausragender Kapitän und ein wunderbarer Mensch. Vor allem aber ist er ein Vorbild. Ein Vorbild dafür, dass man nicht unbedingt Lionel Messi, Pelé oder Diego Maradona sein muss.“