Kroos: "...dann werden wir gewinnen"

SID 19.06.2026 • 11:00 Uhr Der Weltmeister von 2014 warnt vor der Elfenbeinküste, glaubt aber an den nächsten deutschen WM-Sieg.

Rio-Weltmeister Toni Kroos hat sich vor dem zweiten deutschen WM-Gruppenspiel in die Riege der Mahner eingereiht, glaubt aber fest an den nächsten Erfolg der Nationalmannschaft. „Wenn wir physisch in der Lage sind, dagegenzuhalten, wenn wir in den Zweikämpfen da sind und wenn wir in der Konter-Unterbindung gut sind, dann werden wir das Spiel gewinnen“, sagte der 36-Jährige in der Sendung „Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe“ auf TikTok.

„Es wird auf jeden Fall ein anderes Kaliber, das ist uns allen klar“, sagte Kroos über das Duell mit der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am Samstag (22 Uhr im LIVETICKER), das auf das 7:1 gegen Curacao folgt. Aber: „Wir werden die bessere Spielstruktur haben. Wir werden die fußballerisch bessere Mannschaft sein.“

Kroos erwartet jedoch „eine hohe Zahl“ an deutschen Ballverlusten, „weil wir viel den Ball haben werden“. In diesen Situationen komme es darauf an, „dass wir gut gewappnet sind für Konter, weil sie ein physisch gutes Team sind und schnelle Spieler haben“.

WM 2026: Kroos von England überrascht

Der frühere Mittelfeldmann setzt vor allem auf die DFB-Offensive. Diese sei so stark, „dass die Elfbeinküste über 90 Minuten nicht alles wegverteidigen kann“. Sein Tipp lautet 3:1. Das würde die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde bedeuten.

In seinem persönlichen „Powerranking“ hat Kroos neben der DFB-Auswahl inzwischen auch England in den Top drei. Er habe den Weltmeister von 1966 vorher nicht so auf der Rechnung gehabt, nun aber „ein komplett verändertes England gesehen im Vergleich zur EM 2024, wo sie zu Unrecht ins Finale gekommen sind. Das war wie Tag und Nacht.“ Schwächen habe England höchstens auf der Torwart-Position und bei den Innenverteidigern.