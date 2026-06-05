Irres Eigentor bei WM-Generalprobe

SPORT1 05.06.2026 • 08:23 Uhr Co-Gastgeber Mexiko schießt sich für die WM warm. Gegner Serbien hilft beim Torspektakel aber auch fleißig mit.

Mexiko hat eine gelungene Generalprobe für das WM-Auftaktspiel gefeiert – auch dank kurioser Unterstützung des Gegners!

Der Co-Gastgeber des Turniers hat seine letzte Vorbereitungspartie für ein Signal an die Konkurrenz genutzt. Das Team von Trainer Javier Aguirre bezwang Serbien mit 5:1 (2:1) im Estadio Nemesio Díez in Toluca.

Mexiko profitiert von zwei kuriosen Eigentoren

Mexiko, das am 11. Juni das Eröffnungsspiel der gemeinsam mit den USA und Kanada ausgerichteten Fußball-Weltmeisterschaft gegen Südafrika bestreiten wird, drehte nach dem Führungstreffer der nicht-qualifizierten Serben durch Petar Stanic (19.) auf.

„El Tri“ jubelte über Tore von Johan Vásquez (34.), Raúl Jiménez (57.) und Luis Chávez (90.), hinzu kamen zwei Eigentore von Stefan Bukinac (45.+2) und Adem Avdic (72.).

Serbiens erster Patzer war dabei besonders kurios. Torhüter Filip Stankovic war den Ball bei einem Abwurf zu seinem Außenverteidiger Bukinac, der ihn zu seinem Keeper zurückspielen wollte. Doch mit dem scharf und etwas ungenau gespielten Ball überraschte er seinen Schlussmann, der vergeblich versuchte, den Einschlag im eigenen Netz zu verhindern.

In der zweiten Halbzeit wollte Adem Avdic eine Ecke am kurzen Pfosten klären, schlug aber mehr oder weniger ein Luftloch. Dabei fälschte der Verteidiger den Ball so unglücklich ab, dass er ihn ins eigene Tor lenkte.

Mexiko bleibt damit in acht WM-Vorbereitungsspielen ungeschlagen und geht mit sechs Siegen und zwei Unentschieden voller Selbstbewusstsein in die WM-Auftaktpartie im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Das Team um den erfahrenen Torhüter Guillermo Ochoa trifft in der Gruppe A auch noch auf Südkorea und Tschechien.

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