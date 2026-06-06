Kurz vor der WM: Tränendrama um Mainz-Schreck

Conrad Fröhlich 06.06.2026 • 11:44 Uhr Die Hoffnungen Paraguays ruhten auf seinen Schultern. Mainz-Schreck Julio Enciso verletzte sich kurz vor der Weltmeisterschaft schwerer und musste unter Tränen abtransportiert werden.

Paraguay muss kurz vor der Weltmeisterschaft einen schweren Rückschlag verkraften. Die Südamerikaner verlieren wohl ihren wichtigsten Spieler verletzungsbedingt. Julio Enciso blieb beim 4:0-Testspielsieg gegen Nicaragua ohne gegnerische Einwirkungen im Rasen hängen und musste vom Feld transportiert werden.

Schon als der Stürmer von Racing Straßburg in der 24. Minute zu Boden sank, befürchteten die Beteiligten eine schlimmere Verletzung. Schließlich verdeckte der 22-Jährige sein schmerzverzerrtes Gesicht mit den Händen und musste anschließend unter Tränen per Trage vom Feld gebracht werden. Das schockierte Publikum spendete tröstenden Applaus.

Paraguay droht bitterer Ausfall bei der WM

Eine Diagnose liegt derweil noch nicht vor. Eine MRT-Untersuchung soll weitere Erkenntnisse liefern. In Paraguays Presse wurde über eine mindestens zwei- bis dreiwöchige Pause spekuliert.

Damit würde Enciso einen Großteil der Gruppenphase verpassen. Schließlich beginnt das Turnier für Paraguay bereits am Samstag mit dem Spiel gegen Co-Gastgeber USA (3 Uhr im LIVETICKER). Ein Ausfall des schnellen, technisch versierten Stürmers wäre ein schwerer Schlag für das Team von Trainer Gustavo Alfaro.

Sollte die Verletzung so gravierend sein, dass Enciso länger ausfällt, kann Trainer Alfaro noch vor dem ersten WM-Spiel eine Nachnominierung vornehmen.

Enciso sorgte für Mainz-Aus

Von Encisos Qualitäten kann vor allen Dingen der FSV Mainz 05 ein Lied singen. Die Rheinhessen trafen im Viertelfinale der Conference League auf Racing Straßburg und hatten Enciso gerade im Rückspiel nicht im Griff.