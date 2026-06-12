Kurz vor WM-Auftakt: Australien verlängert mit Trainer Popovic

SID 12.06.2026 • 07:41 Uhr Die Socceroos setzen vor dem Start bei der WM ein Zeichen. Trainer Tony Popovic bleibt über das Turnier hinaus.

Vertrauensbeweis vor dem Turnierstart: Australien hat kurz vor dem Auftakt bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada mit Trainer Tony Popovic verlängert.

Wie die Socceroos 47 Stunden vor dem ersten Vorrundenspiel gegen die Türkei mitteilten, erhält der 52 Jahre alte Coach einen neuen Vertrag bis zur Asienmeisterschaft im kommenden Jahr (7. Januar bis 5. Februar).

Popovics ursprünglicher Kontrakt wäre nach der Endrunde in Nordamerika ausgelaufen.

WM: Popovic vor Rekord

„Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, die Socceroos anzuführen und eine Aufgabe, die mir große Freude bereitet und die ich nie als selbstverständlich angesehen habe“, sagte Popovic, der seit September 2024 im Amt ist und bisher zehn seiner 18 Spiele gewonnen hat.

Mit der Partie gegen die Türken am Sonntag (ab 6.00 Uhr im LIVETICKER) steigt Popovic zum ersten Australier auf, der als Spieler und Trainer bei einer WM dabei war. Der frühere Verteidiger, der unter anderem für Crystal Palace in England gespielt hatte, stand 2006 in Deutschland bei der Endrunde im Kader der Australier.