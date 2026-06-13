Mbappé erklärt Phänomen Olise: "Er wird sich nie ändern"

Philipp Heinemann 13.06.2026 • 10:42 Uhr Michael Olise ist sportlich über alle Zweifel erhaben. Über den Menschen ist aber wenig bekannt - nun bekommt der Star des FC Bayern Rückendeckung von seinem Kapitän bei Frankreich.

Kylian Mbappé hat eine Lanze für Michael Olise gebrochen. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft lobte seinen in der Öffentlichkeit häufig zurückhaltend wirkenden Mitspieler überschwänglich.

„Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern“, betonte Mbappé wenige Tage vor dem WM-Auftakt seines Teams gegen Senegal (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Kurios: In Frankreich gibt es eine schon länger anhaltende Debatte über die Französischkenntnisse von Olise. Weil der Superstar des FC Bayern nur selten vor die Mikrofone tritt, hat ihn womöglich so mancher Fan noch nie reden gehört.

Olise? „Er mag das nicht, so ist er eben“

„Mittlerweile sprechen wir Französisch, er spricht es gut“, beteuerte Mbappé. Aber: „Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet. Er mag das nicht, so ist er eben.“

Olise selbst, der auch für England, Nigeria und Algerien hätte spielen können, hat in einem Interview jüngst verraten, dass er unter anderem mit seiner Mutter fast ausschließlich Französisch spreche.

Der Fußballer Olise ist derweil auch für Mbappé über jeden Zweifel erhaben: „Er ist der Spieler von heute und von morgen. Er hat diese Eleganz, diese Weitsicht in seinem Spiel. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm.“