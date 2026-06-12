Leere Ränge, hohe Auslastung: FIFA verteidigt Zuschauerzahl

SID 12.06.2026 • 21:54 Uhr Leere Plätze seien nur eine Momentaufnahmen während des Spiels zwischen Südkorea und Tschechien gewesen, heißt es.

Viele leere Ränge – und trotzdem nahezu ausverkauft? Die FIFA hat ihre Angabe zur Zuschauerzahl beim WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt. Diese spiegele „die Anzahl der gescannten Eintrittskarten sowie der tatsächlich innerhalb des Stadiongeländes anwesenden Zuschauer wider“, teilte der Fußball-Weltverband mit. Die Zahl beruhe nicht auf einer „visuellen Einschätzung der Sitzplatzauslastung zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels“.

Für das zweite Spiel der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Stadion von Guadalajara hatte die FIFA die Zuschauerzahl mit 44.985 angegeben, die Kapazität liegt bei 45.664 Plätzen. Tausende von Plätzen waren etwa auf Höhe der Mittellinie leer geblieben, dadurch kam die Frage auf, ob die FIFA-Angabe der tatsächlichen Zahl der Fans im Stadion entsprach.

„Bitte beachten Sie, dass beim Spiel in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Tickets dabei beobachtet werden konnten, wie sie sich in den Umläufen und Aufenthaltsbereichen des Stadions aufhielten, anstatt während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen zu bleiben“, schrieb die FIFA. Man arbeite „eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketteams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf verifizierten Betriebsdaten beruhen“.